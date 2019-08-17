أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أمس، وقوع خلل مؤقت بالحواسيب في عدد من مطارات الولايات المتحدة، مشيرة إلى عودة الأنظمة للعمل تدريجيا.

وذكرت، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أنها ستواصل التحقيق فيما حدث، مشيرة إلى عدم وجود دلالات تشير إلى أن الاضطراب لا يدل حاليا إلى احتمالية تعرض الأنظمة لقرصنة ما.

وأشارت الهيئة الأمريكية، إلى اتخاذها حلا فوريا لمعالجة الاضطراب التكنولوجي واستعانتها بإجراءات بديلة لتسيير حركة المسافرين الدوليين.

كان مطار لوس أنجلوس الأمريكي، أعلن في وقت سابق أن مشكلة تسببت بتعطل نظام التفتيش لدائرة الجمارك في عدد من المطارات، ملمحا للمسافرين التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات التي قد تتأخر بسبب التفتيش اليدوي.