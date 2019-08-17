تمكنت القوات الأفغانية، اليوم، من تدمير سيارة ملغومة، والقضاء على 15 عنصرًا من حركة "طالبان" المسلحة، خلال عمليات عسكرية في إقليم بلخ بشمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن مصادر عسكرية مطلعة قولها إن الـ15 مسلحًا قتلوا في قصف جوي بمنطقة "شولجراه" بإقليم بلخ، مشيرة إلى أن القوات الخاصة دمرت سيارة ملغومة لـ"طالبان" خلال عملية منفصلة بمنطقة شيمتال بالإقليم، فيما لم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن، فيما تستهدف القوات الأفغانية عناصر حركة "طالبان"، ردًا على هجمات الحركة في البلاد.

من جانبها، نفذت القوات الأفغانية غارة جوية على منطقة خاكريز في إقليم قندهار بجنوب البلاد أسفرت عن مقتل 8 من مقاتلي طالبان على الأقل، فيما قامت القوات الخاصة بعملية في منطقة نيش ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة تابعا لطالبان أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة، ولم تعلق حركة طالبان على هذه العمليات حتى الآن، فيما يشهد الوضع الأمني في إقليم قندهار تراجعًا حادًا خلال الأشهر الأخيرة.