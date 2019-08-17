قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية أنصار بيت المقدس، لجلسة غد الأحد، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين في القضية.

وصدر القرار، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.