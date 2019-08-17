تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء تفقده لمشروع الصوب الزراعية الجديدة في قطاع محمد نجيب، عمَّا إذا كان مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب "مرقمن"، قائلا: "هل كل الداتا اللي بتطلع من كل صوبة بالتوقيتات بتاعتها بالقائمين على العمل فيها متسجل؟".

وقال أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والمستشار العلمي للشركة الوطنية للزراعات المحمية، ردًا على الرئيس، بأنهم يطبقون كل اشتراطات "الجلوبل جاب"، وأن لكل بيت زراعي سجل أداء يومي، بالإضافة إلى عدد الأفراد الذين يعملون في البيت، وكذا الإنتاج والمواد الكميائية، والمبيدات التي تستخدم.

وأضاف المستشار العلمي للشركة الوطنية للزراعات المحمية، ردا على تساؤل الرئيس عن المكان الذي يجمع فيه كل المعلومات، أنه يجرى إرسال المعلومات يوميا إلى الإدارة الفنية للشركة، عن طريق الفاكس، وعلق الرئيس السيسي: "اللي بتكلم فيه إنه مايكونش في أي تدخل بشري، يجرى تسجيله ويتم حفظه في رئاسة الجهاز فورا، ولو لم يكن قد تم نعمله لو سمحتوا".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.