أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، اليوم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبا الوقف تركيب كشافات إنارة لمقابر القرية، ومد خطوط الكهرباء الجديدة للطريق المؤدي لتلك المقابر.

وقال اللواء إيهاب زهني رئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة، إن الوحدة المحلية انتهت من مد شبكة الكهرباء للطرق المؤدية لكافة المقابر على مستوى المركز، وتدعيم أعمدة الإنارة بكشافات الليد الجديدة.

وأضاف أنه سيتم عمل صيانة دورية لجميع طرق الوحدة المحلية للقرية، إلى جانب أعمال تركيب كشافات وأعمدة جديدة بمقابر قرية قفادة المجاورة لقرية أبا الوقف.