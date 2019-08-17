تبادلت الهند وباكستان، اليوم، إطلاق نار كثيف عبر الحدود بينهما، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن الدولي، أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو 50 عاما إثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه.

وتدور اشتباكات ومناوشات بشكل متقطع على خط المراقبة الذي يقسّم الإقليم المتنازع عليه منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.

وقال مسؤول حكومي كبير في الهند لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إنّ تبادل إطلاق النار لا يزال جاريا، ووصفه بـ"الكثيف"، وذكرت مصادر أنّ جنديا هنديا قتل، ولم تعلق باكستان بعد على هذه التطورات.

من جهة أخرى، بدأت السلطات الهندية، أمس، إعادة خدمة الهواتف تدريجيا في المنطقة المضطربة، بعد أسبوعين تقريبا من انقطاع كامل للاتصالات جرى فرضه قبل ساعات من قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم.