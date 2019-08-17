التوصل لاتفاق بين الأطراف المتنازعة في السودان

بدأت مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السوداني وقوى "الحرية والتغيير"، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

ويحتفل السودان، اليوم، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقادة قوى "الحرية والتغيير" بهدف الانتقال إلى الحكم المدني، وسيعلن غدا تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الجديد "المجلس السيادي"، الذي يشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.

ووصل عدد من الوفود الدولية لحضور التوقيع على الاتفاق السياسي.