اختيار سلطنة عمان رئيسا للجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة

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الرحلة بـ250 ألف دولار.. تدشين مركز للرحلات الفضائية في أمريكا

الرحلة بـ250 ألف دولار.. تدشين مركز للرحلات الفضائية في أمريكا

إحالة عصابة للاتجار بالبشر عبر "فيسبوك" للجنايات

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انطلاق امتحانات محو الأمية "دورة يوليو 2019" غدا بأسيوط

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انطلاق الاختبارات الشفهية بمراكز إعداد محفظي القرآن بالمنيا الثلاثاء

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