اختيار سلطنة عمان رئيسا للجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة

أعلنت وكالة الأنباء العمانية، اختيار سلطنة عمان بالإجماع، أمس، ممثلة بالدكتور عدنان بن راشد العزري، رئيسا للجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت الوكالة أن اختيار السلطنة لرئاسة هذه اللجنة المهمة، يأتي تقديرا للجهود التي تبذلها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واهتمام السلطنة بتطوير قطاع اقتصاد البحار.

كانت سلطنة عُمان انتخبت عضوا في لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة خلال اجتماع اللجنة الأول الذي عقد بنيويورك خلال الفترة من 12 إلى 16 من يونيو 2017، والذي خصص لانتخاب أعضائها الجدد للفترة من 2017 إلى 2022.