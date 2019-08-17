تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، جلسات محاكمة 44 متهما بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، من بينهم حمادة السيد مدافع نادي أسوان السابق.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

واستمعت المحكمة لأحد شهود الإثبات في القضية وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني، وقال إن المتهمين مولوا الجماعة بأموال بغرض القيام بعمليات عدائية، موضحا أن الضربات الأمنية الاستباقية منعت تنفيذ تلك العمليات.

وأشار الشاهد، إلى العمليات التى خطط لها المتهمون ومنها استهداف أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بكفر الشيخ، والذي كان يباشر مهمة متابعة عدد من المتهمين.

وأوضح الشاهد، أن المتهمين أعدوا قائمة اغتيالات، وأعدها عناصر الخلية العنقودية الثانية التابعة لتنظيم ولاية سيناء التي يقودها المتهم "محمد شويطر"، وكان من بين القائمة الإعلاميين إبراهيم عيسى ومحمد الغيطي والباحث إسلام البحيري.

وتابع أن المتهم "أحمد هندي" رصد فردين من القوات المسلحة، وأضاف أن المتهمين رصدا أمين شرطة بالفيوم.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات، أنهم روجوا لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأن اثنين من المتهمين المحالين روجوا لأفكار التنظيم داخل حبسهم في سجن جمصة وخطط بعضهم لقتل الباحث إسلام بحيري.

وأفاد أمر الإحالة أن بعضهم مول التنظيم بأموال من أجل تنفيذ أعمالهم الإرهابية وأن أحدهم زود المتهمين بطائرة صغيرة مزودة بآلة تصوير لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.