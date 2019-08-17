إحالة عصابة للاتجار بالبشر عبر "فيسبوك" للجنايات

أحالت نيابة وسط القاهرة عصابة مكونة من 4 أفراد، وهم: ممرض وثلاثة آخرين لاتهامهم بالإتجار بالأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى محكمة الجنايات.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر وعرضوا علي المجني عليها سما حسام الشافعي ببيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تقتات منه، وتشد به عورها وحاجتها فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات راغبي الشراء بمساعدة المتهمين الثالث والرابع نظير حصولهم على مبالغ مالية حال كون المتهمة الأولى من أصول المجني عليها والمتولين تربيتها والخاضعين لسيطرتها.

وأوضحت التحقيقات شهادة وكيل مكافحة الهجرة غير الشرعية بورود اتصال هاتفي من أحد مصادره، مفادها عرض أحد الأشخاص طفل للبيع فكلف مصدره بإخطار ذلك الشخص بوجود مشتري، فكلف الشاهد الثاني بالاتصال بالبائع فأفاده بتواجده بكافي شوب "لإبوار" الكائن بدائرة قسم عابدين وحوزته الطفلة وطلب مبلغ 70 ألف جنيه مقابل بيعها وبالانتقال أرسل الشاهد الثاني للتقابل مع المتهمين فأفاده هاتفيا بتقابله مع ثلاثة أشخاص وامرأة تحمل طفلة وأنهم أخبروه برغبتهم في بيع الطفل.