قتل 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة السحر والجمال، وضبطت كمية كبيرة من مخدر الهيروين وأسلحة وذخائر، بطريق السويس والإسماعيلية الصحراوي دائرة مركز شرطة فايد في نطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال عملية تتبع العناصر الإجرامية الهاربة من بؤرة "السحر والجمال" الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية، وتبين أن أحد العناصر الإجرامية هارب من السجون خلال يناير 2011، في أثناء تنفيذه عقوبة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في قضية مخدرات.

وأصيبت إحدى السيدات، 28 عاما، بطلق ناري، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة اللازمة.

وتمكنت القوات من ضبط : "10 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2.5 كيلو جرام، و3 بنادق آلية، و20 خزينة لبنادق آلية وكميات كبيرة من الطلقات، نظارة ميدان (رؤية ليلية)، و4 دراجات نارية، و7 موازين حساسة، و12 هاتف محمول، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنفيذ خطة الأمنية الرامية للقضاء على جميع البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.