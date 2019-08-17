قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة 44 متهما بالانضمام لـ"داعش سيناء"، من بينهم اللاعب حمادة السيد مدافع نادي أسوان، لجلسة 14 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمون انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.