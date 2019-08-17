قالت أصيلة عبدالمعطي، أحد مؤسسي رابطة «أبناء مبارك»، لـ«الوطن»، إن سوزان ثابت، حرم الرئيس الأسبق حسني مبارك، حالتها الصحية تحسنت بعد إجرائها عملية جراحية فى منطقة الظهر، وأنها الآن بخير وصحتها جيدة.

وقال حسن الغندور، أحد قيادات «أبناء مبارك»، أمس في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سوزان مبارك بخير وسلام، بعد أن أجرت عملية ديسك بسيطة».

وكانت «سوزان» ظهرت في مناسبات اجتماعية، خلال الفترة الماضية، منها حضورها حفل زفاف أحد أقاربها، نهاية يناير الماضي، دون أولادها، كما جاءت دون حرس شخصي وطمأنت من صافحوها على صحتها، مؤكدة استقرار حالتها الصحية والشخصية.

وانتشرت قبلها، صورة لحرم الرئيس السابق، في إحدى المقاهي، مع إحدى السيدات التي حرصت على التقاط صورة تذكارية معها.