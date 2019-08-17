قالت شركة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة إنها سيطرت على حريق "محدود" شب إثر هجوم شنه الحوثيون، اليوم، واستهدف منشأة للغاز في حقل "الشيبة" في جنوب شرق المملكة.

وأوضحت شركة النفط السعودية، في بيان، أن فرق الاستجابة لديها سيطرت على حريق محدود وقع صباح اليوم في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز الطبيعي المسال، مؤكدة أن الحادث لم يتسبب في وقوع أي إصابات وأن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.

وكان الحوثيون، أعلنوا في وقت سابق، أنهم شنوا هجومًا باستخدام عشر طائرات بدون طيار، وزعموا أنه "الأكثف" على المملكة، ضد حقل الشيبة، وتوعد متحدث عسكري باسم الحوثيين في تصريح نقلته قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم، بهجمات أقوى وأكبر.

من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح في تصريح نقلته وكالة الأنباء لسعودية الرسمية "واس"، إنه عند السادسة والثلث من صباح السبت، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية".

وأكد الفالح، أن "إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي"، مشددا على أن "هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها".

واعتبر الفالح أن "هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي".

جدير بالذكر، أن الحوثيين، أعلنوا في 14 مايو الماضي، مسؤوليتهم عن هجوم في منطقة الرياض بطائرات مسيرة ضد محطتي ضخ على أنبوب نفط يربط شرق المملكة بغربها.