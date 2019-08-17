عثرت الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم، على مستودع للذخيرة، في قلعة تاريخية بمدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم غرب روسيا، وذلك خلال عمليات البحث عن الألغام.

وقال مصدر في مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه جرى العثور على 1700 قنبلة انشطارية تزن كل منها 2.5 كيلو جرام، علاوة على قنبلة جوية واحدة شديدة الانفجار تزن 100 كجم كانت في مستودع للذخيرة من زمن الحرب الوطنية العظمى، موضحا أنه جرى نقل هذه الذخيرة بأمان إلى ساحة خاصة وتفجيرها.

كانت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، أعلنت في مارس الماضي العثور في شبه جزيرة القرم، على قنبلة جوية تزن 500 كيلوجرام، من مخلفات الحرب الوطنية العظمى، حيث جرى اكتشافها في البحر على بعد 250 مترا من الساحل، وكذلك التخلص منها.