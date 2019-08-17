أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 19 طبيبًا وموظفًا بالإدارة الصحية ببيلا للتحقيق، لانصرافهم عن العمل دون إذن أوسند قانوني، مكلفًا وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات الإدارة الصحية ببيلا، لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءًا على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة.

وتبين من خلال التفتيش على أعمال شؤون العاملين بالإدارة الصحية ببيلا، عدم تقديم رئيس الشؤون الإدارية بالإدارة الصحية بيان يومي يتضمن حالات عدم التوقيع في دفتر الحضور والانصراف، وعدم إبلاغ شؤون العاملين وخاصة قسم الإجازات يوميًا بصورة معتمدة من هذا البيان، وعدم وجود سجل لحساب التأخيرات.

كما تبين عدم وجود مسؤول للبوابة، وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في هذه الأخطاء، وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة، لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، مقدمًا الشكر لمدير عام التنظيم والإدارة، ولإدارة التفتيش بالتنظيم والإدارة على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين .