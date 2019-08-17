أطلقت جامعة قناة السويس مبادرة بعنوان "شباب الإسماعيلية نشاط وحيوية"، بالتعاون مع المحافظة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالصحة العامة واللياقة البدنية للشباب والمواطنين بشكل عام من مختلف الأعمار.

وقال الدكتور طارق رحمي رئيس الجامعة، إن طلاب جامعة القناة جاهزون لتدريب شباب الإسماعيلية على الاستخدام الأمثل لأجهزة اللياقة البدنية المنتشرة في شوارع وميادين المدينة، بالإضافة إلى وضع تعليمات الاستخدام بجوار كل جهاز من الأجهزة، حتى يتحقق الاستخدام الأمثل، والحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية للشباب.

ويوزع طلاب الجامعة مطبوعات عن التغذية الصحيحة والعناصر الغذائية الصحية والسعرات الحرارية لكل نوع من الأغذية.