أصيب منذ قليل، 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق موط - الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بسبع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وجارٍ تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان إخطار أمني ورد إلى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق موط - الفرافرة.

وأسفر الحادث عن إصابة: شكري إمام سيد 45 عامًا، وهند أمين أحمد 29 عامًا، ونصرة عبدالله حسين 55 عامًا، وهبة إمام إحمد 35 عامًا، وشكري إمام شكري 13 عامًا، وجنا إمام شكري 10 أعوام، وأحمد إمام شكري 4 أعوام، وآدم عمر إسماعيل 3 أعوام، ومؤمن عادل شعبان 10 أعوام، وأحمد عيد سنوسي 33 عامًا، وعمرو عادل شعبان 15عاما، وصباح محمد سنوسي 50 عامًا، ونفيسة محمد سنوسي 45 عامًا، وصفاء محمد سنوسي 39 عامًا، وأسماء يوسف مبارز 28 عامًا، ورضوى إبراهيم عيد سنوسي 20 عامًا، وروان إبراهيم عيد سنوسي 15 عامًا.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وجارٍ تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.