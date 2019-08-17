وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إعادة فتح وتشغيل مخبزين مدعمين، مشددا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة فتح وتشغيل المخبزين الكائنين بقريتي كفرالشيخ عطية وشطا هيكل التابعتين لمركز شربين.

وأكد المحافظ على أن أجهزة المحافظة تعمل من أجل المواطن أينما كان موقعه، كما أنه لا ينحاز ضد أحد سواء كانوا أصحاب منشآت أو مترددين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء قرار "شاروبيم" بعد اطلاعه على تقرير إدارة مراقبة الأغذية، والذي أشار إلى إعادة المرور على المخبزين بناءا على طلب أصحابهما، وتبين تلافي أسباب الخطر الداهم المسبب في الغلق.