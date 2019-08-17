أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته البالغة بتقدم الجامعة 100 مركز في تصنيف "شنغهاي" الصيني للجامعات الأقوى عالميا، واصفا إياه بأنه إنجاز للدولة المصرية بأكملها وليس للجامعة فقط أو لوزارة التعليم العالي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "CBC".

وأوضح "الخشت"، أن التقدم الذي حققته الجامعة لم يأت صدفة، حيث إن الجامعة عقدت بروتوكولات تعاون مع جامعات كبرى، مثل السوربون، وكامبريدج، وبدأوا منذ عامين على تطوير أداء الجامعة، حيث إنه تم تأسيس مجلة العلوم، والاستفادة من الأبحاث حبيسة الأدراج.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تضم عددا كبيرا من الطلاب يصل إلى 260 ألف طالب، وتقدمها في التصنيف نجاح في حد ذاته.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، نجاح الجامعة في القفز مائة مركز على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام "شنغهاي" لعام 2019.