أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على استمرارية شن حملات مكثفة لإزالة كافة أشكال الإعلانات المخالفة والاشغالات من شوارع المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير السيولة المرورية الكافية وضمان سهولة حركة المواطنين في الشوارع.

مشيرا في بيان صحفي، أن المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق نظمت حملات إزالة الاشغالات والإعلانات، حيث أسفرت هذه الحملات عن إزالة أكثر من 6 ألاف إعلان مخالف وأكثر من 900 حالة إشغال خلال شهر، حيث قام مركز ومدينة قطور بإزالة "860 إعلان مخالف و 197 حالة إشغال"، كما قام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة "570 إعلان و55 حالة إشغال"، وفى مركز ومدينة سمنود تم إزالة "189 إعلان مخالف و4 أكشاك مخالفة بالشوارع"، بينما قام مركز ومدينة السنطة بإزالة "137إعلان ولافته و 40حالة إشغال"، كما قام حي ثان طنطا "برفع 43 حاجز خرساني يمنع وقوف السيارات بالشوارع و إزالة 532 إعلان"، وفى مركز ومدينة بسيون تم إزالة "834 إعلان مخالف و57 حالة إشغال".

أما في مركز ومدينة المحلة الكبرى تم إزالة "450 إعلان مخالف و220 حالة إشغال من الشوارع"، وفي مركز ومدينة زفتي تم إزالة "350 إعلان و120 حالة إشغال".

كما قام حي ثان المحلة الكبرى بإزالة 1481 إعلان مخالف من الشوارع، بينما قام حي أول طنطا بإزالة 96 إعلان مخالف ، بينما قام حي أول المحلة الكبرى بإزالة "720 إعلان مخالف و141 حالة إشغال"، كما قام مركز ومدينة طنطا بإزالة "143 إعلان مخالف و 30 حالة إشغال".

أوضح محافظ الغربية أن الهدف من إزالة الإعلانات الغير مرخصة بجميع المراكز والمدن والأحياء هو تنظيمها وفق ما قامت به المحافظة من إجراءات تمثلت في طرح حق إمتياز الإعلانات بكل مركز ومدينة وحى على حدة لمدة ثلاث سنوات بالمزاد العلني وطبقًاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة حيث عقدت أولى جلسات المزاد يوم الأربعاء الموافق 22مايو الماضي، بقاعة المجلس الشعبي المحلى بشارع المتحف بطنطا وتستمر الجلسات في الانعقاد كل يوم أربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً.