بكى الفنان المعتزل توفيق عبدالحميد في أثناء تكريمه على المسرح الكبير في افتتاح المهرجان القومي للمسرح وسط هتاف الحاضرين.

يذكر أن من بين حضور افتتاح المهرجان محمود حميدة، سوسن بدر، صبرى فواز، المخرج خالد جلال، محيى إسماعيل، وأحمد شاكر.