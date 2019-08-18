قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنان زكي فطين عبد الوهاب، آخذه في الاستقرار والتحسن بدرجة كبير، ويمارس حياته بشكل طبيعي حاليا، وذلك بعدما أعلن إصابته بالسرطان.

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن زكي فطين عبد الوهاب، يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وأن عددا كبيرا من الزملاء تواصلوا معه، فيما ترعاه الفنانة نادية لطفي.

وأوضح أن النقابة تتحمل التكلفة العلاجية للفنان، ولا تبخل على أي من أعضائها.

وأعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إصابته بمرض سرطان الرئة، خلال إجرائه بعض الفحوصات الطبية، الشهر الماضي، حيث كتب عبر صفحته على فيس بوك: "أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش new look، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، أنا تمام وبتعالج وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي اللي قال عليه دور برد وحيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".