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"الإفتاء" تحذر من الدخول على شبكات "واي فاي" دون إذن أصحابها: لا يججوز

"الإفتاء" تحذر من الدخول على شبكات "واي فاي" دون إذن أصحابها: لا يججوز

مقتل شخص في السويس.. والأمن يبحث عن الجاني

مقتل شخص في السويس.. والأمن يبحث عن الجاني

مالك مطعم عروس دمشق: عرضت 300 ألف جنيه لشراء شقة السيدة المتضررة ورفضت

مالك مطعم عروس دمشق: عرضت 300 ألف جنيه لشراء شقة السيدة المتضررة ورفضت

"أرض الخير".. فيلم تسجيلي يستعرض إنجازات مشروع الصوب الزراعية

"أرض الخير".. فيلم تسجيلي يستعرض إنجازات مشروع الصوب الزراعية

غرق شاب في بئر لري الأراضي الزراعية على صحراوي بني سويف

غرق شاب في بئر لري الأراضي الزراعية على صحراوي بني سويف

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

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