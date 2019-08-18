انتحر شاب شنقا داخل منزلهم بقرية "العصافرة" التابعة لمركز المطريه بمحافظة الدقهلية اليوم، لمروره بأزمة مالية تسببت في فسخ خطوبته، وعدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل، ما تسبب في أزمة نفسية له وانتحاره.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية بانتحار شاب داخل منزل أسرته شنقا بقرية "العصافرة" التابعة للمركز.

انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فتح الله، رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ وتبين وجود جثة شاب يدعى "كريم ا. ا"، 21 عاما، مشنوقا داخل شقته.

وبسؤال أسرته، في محضر الشرطة، أكدوا أنه كان يمر بأزمة نفسية نتيجة فسخ خطوبته من فتاة كان يحبها بسبب الضائقة المالية التي يمر بها من عدم وجود فرصة عمل، ومر شهرين على فسخ الخطوبة، مر خلالها بحالة اكتئاب وأزمة نفسية سيئة انتهت بانتحاره.

جرى نقل الجثمان لمستشفى المطرية المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامه والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.