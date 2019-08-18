تداول مقربون من الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أول صورة له، منذ إعلانه، الشهر الماضي، إصابته بمرض السرطان، في شهر مايو الماضي، وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

زكي فطين عبد الوهاب: "أصبت بسرطان الرئة.. وراضي باللي كتبه ربنا"

وظهر زكي فطين عبد الوهاب، في الصورة، وهو بدون شعر، ويرتدي نظارة كعادته، ويحمل طفلا.

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، قد كتب، في إعلانه عن إصابته بالمرض: "أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق.