"كانت بتلعب وشربت كلور".. مصرع طفلة 5 سنوات في منزلها بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها إثر تناولها مادة كاوية (كلور) عن طريق الخطأ في بندر المنشأة بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا، من مركز شرطة المنشأة يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "دعاء. ا. ع" 5 سنوات، تقيم شارع صلاح سالم بندر المنشأة "جثة هامدة".

وانتقل ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتها "فايزة. ا. ح" 36 عاما، ربة منزل، قالت إنه في أثناء لهو ابنتها بالمنزل، تناولت مادة الكلور بالخطأ، مما نتج عنه وفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة كاوية ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة.