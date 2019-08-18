قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في إطار السياسة العامة للدولة بإدراج الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، تم بالتعاون مع بنك المعرفة المصري اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، ما أسفر على ارتفاع ملموس في تصنيف الجامعات المصرية دولية، والمؤشرات الأخيرة أعلنت منذ أقل من يومين نتائج تصنيف شنجهاي لسنة 2019، لاختيار 1000 جامعة من بين 30 ألف جامعة، وضم هذا التصنيف 5 جامعات مصرية، لتكون هذه الجامعات ضمن الأعلى 3% من قائمة جامعات العالم، واحتلت جامعاتنا 60 مركزا متقدما في التخصصات العلمية.

وأضاف "عبد الغفار"، أثناء كلمته في احتفالية مصر بعد العلم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ارتفع عدد الجامعات المصرية ضمن أفضل 1200 جامعة في تصنيف Times Higher Education من ثماني جامعات عام 2017، إلى 19 جامعة عام 2019، ومؤخرا أدركت 16 جامعة مصرية في التصنيف نفسه لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ارتفع تصنيف مصر في تصنيغ سيماجوا، من المركز 38 عالميا عام 2017 الى المركز 35 عام 2018.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بإنشاء جامعات أهلية ودولية جديدة، حيث قامت الوزارة وبالشراكة مع القوات المسلحة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية المميزة باستثمارات بلغت نحو 48 نصف مليار جنيه، وهي جامعة الملك سالمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاث شرم الشيخ، الطور، رأس سدر، الجامعة والأكاديمية العليا للعلوم بهضبة الجلالة، جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، المرحلة الجديدة لمدينة زويل، المرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وتعتبر هذه الجامعات من الجامعات الذكية ذات الشراكة مع جامعات دولية ومن الجيل الرابع، وهي نموذج للجامعات المنتجة وتعمل على أحسن النظم العالمية، وبما يتماشي مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مسار جديد يضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، تم إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجيا جديدة تبدأ الدراسة بها هذا العام، من إجمالي مستهدف 8 جامعات في جميع أنحاء الجمهورية، وهما جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجيا، جامعة الدلتا بقوسينا، جامعة بني سويف التكنولوجيا، وهي جامعات تهدف لإعداد كوادر فنية تتناسب مع الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة.