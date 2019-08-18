أكد الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، أهمية دور الفنون والثقافة في التقريب بين الشعوب والحضارات، فضلا عن دورها في محاربة الفكر المتطرف وظاهرتي العنصرية وكراهية الآخر، وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير خلال حفل ختام المعرض الخاص الذي استضافه المتحف المصرى ببرلين تحت عنوان "سندريلا وسندباد وسنوحى: تقاليد فن سرد القصص عند العرب وألمانيا"، وحضره نحو 250 شخصا غالبيتهم من المواطنين الألمان وبعض المصريين والعرب.

وأشار عبدالعاطي، إلى التأثير الكبير للحضارة الفرعونية والحضارة العربية والإسلامية على تطور الفنون والثقافة والعلوم في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك مجال السرد القصصي مثل قصتي الفلاح الفصيح وسنوحي، وفي مجال الأدب بصفة عامة وصناعة الأفلام والفنون والموسيقى.

وكان تم افتتاح المعرض بمقر المتحف المصري ببرلين في أبريل الماضي وزاره حوالي 300 ألف ألماني من مختلف الأعمار، وتضمن عروضا متميزة لأقدم القصص في التاريخ التي وردت في برديات مصرية قديمة مثل الفلاح الفصيح وقصة سنوحي، وتاثيرها على فن القصص، فضلا عن تطور القصص في العصر الإسلامي والتاريخ الحديث في أوروبا مثل قصص الأخوان "جريم" فى ألمانيا، إلى جانب قصص ألف ليلة وليلة والسندباد البحري.

وتضمن المعرض عرضا لعدد من المخطوطات والبرديات الأثرية لهذه القصص في نسخها الأولى، وعلى رأسها بردية الفلاح الفصيح وسنوحي، ومجموعة من الصور المتحركة، والمجموعات القصصية ثلاثية الأبعاد، وقد تم تنظيم المعرض بشكل مشترك من جانب المتحف المصري في برلين ومجموعة المخطوطات البردية لمتاحف برلين والأكاديمية العربية الألمانية لعلماء الشباب في العلوم والإنسانيات"AGYA" ومجلس السفراء العرب ببرلين.

كما تضمن حفل الختام عرضا موسيقيا ممتعا لمجموعة متميزة من الفنانين المصريين والتي قامت بأداء مجموعة من المواويل الشعبية المصرية حول الصراع بين الخير والشر وانتصار الخير في النهاية من خلال عرض قصتي إيزيس وأوزوريس وناعسة وأيوب، حيث حاز هذا العرض الفني على إعجاب وتصفيق من جانب الحضور الألماني.