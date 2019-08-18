ضبط بلطجي يروع قائدي السيارات بـ"سيف" في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخص يعتدى على السيارات المارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية حاملاً بيده سلاح أبيض "سيف".

وفي إطار ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم بالتعدي على السيارات المارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية، حاملاً بيده سلاح أبيض "سيف"، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديده وضبطه وتبين سابقة اتهامه في قضايا "شروع في قتل، سرقة، حيازة سلاح ناري".

وبمناقشته أفاد بتعديه على السيارات بالمنطقة لسابقة تعدي بعض أهالي المنطقة على أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.