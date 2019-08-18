السيرة الذاتية لشريف قنديل الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على رعاية العلم والعلماء، موضحاً أن الجامعة تعتز وتفتخر دائما بما حققه علمائها وباحثيها من إنجازات علمية وبحثية في كافة المحافل المحلية والدولية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم اليوم الدكتور شريف قنديل، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، خلال احتفال مصر بعيد العلم.

وخلال السطور التالية ننشر السيرة الذاتية للدكتور شريف قنديل.

تخرج في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967.

عين معيدا بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وحصل على الدكتوراه، في مجال التحليل الطيفي للمواد المتبلمرة من جامعة لانكستر ببريطانيا في عام 1977م.

التحق بعد عودته بمعهد الدراسات العليا والبحوث، بجامعة الإسكندرية، وتدرج في السلك الجامعي ليصبح أستاذا لعلوم المواد بجامعة الإسكندرية (1988م).

أنشأ وترأس قسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية (1983-1993)، وهو أول قسم أكاديمي في هذا التخصص في الجامعات المصرية والعربية.

عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أستاذا بقسم الكيمياء ورئيسا للمجلس الاستشاري لكلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة في ما بين 1993 - 1996م، حيث أسهم في إنشاء برنامج الماجستير لعلوم وتكنولوجيا المواد، كما أشرف على برنامج الماجستير لعلوم البيئة، وفي عام 2003م عين الدكتور قنديل عميدا لكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بالمنامة ـ البحرين، وفي عام 2005م.

عين بأكاديمية تطوير التعليم ـ واشنطن، كما نشر ما يزيد على مائة وعشرين بحثا علميا في الدوريات العلمية العالمية، وتخرج منها ما يزيد على سبعين من الطلبة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.