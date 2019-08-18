صور.. بنتلي تعيد تصنيع طراز "Corniche" لعام 1939

أعادت "Bentley" إنتاج واحدة من أكثر سياراتها العريقة تميزاً، والتي تركت بصمةً لا يمكن نسيانها بين السيارات التي أطلقتها الشركة عبر تاريخها الطويل.

وأُعيد تصنيع سيارة "1939 Corniche" من جديد لأول مرة، وجاء إعادة إنتاج هذا الطراز المميز ليسلّط الضوء على الإمكانيات الفريدة التي تجمع بين فخامة التصميم والتكنولوجيا المبتكرة والخبرة الواسعة، التي يتمتع بها قسم Mulliner، بالإضافة إلى المزج ما بين الطرازيّن الأسطوريين Embiricos 4¼ Litre وR Type Continental.

ويعود الفضل في وجود هذه السيارة الوحيدة من نوعها في يومنا هذا إلى مهارات قسم Mulliner وخبراته، وقد صُمّمت Corniche لتكون نسخة عالية الأداء من السيارة الصالون MkV آنذاك، والتي كانت تمثّل طفرة تقنية، وكان من المقرر إطلاقها في أكتوبر عام 1939.

كان تصميم Corniche بمثابة قفزة جريئة انتقلت بها Bentley من تصميماتها التقليدية التي كانت سائدة في العشرينيات والثلاثينات من القرن الماضي، لتقدم نموذجاً انسيابياً يساعد على زيادة سرعة السيارة وتحسين أدائها، وقد ألهم هذا التصميم الجديد الطرازات التي أُنتجت بعد الحرب، ابتداءً من R Type Continental، وحتى الطراز الحالي من Continental GT.

فُقدَت سيارة Corniche الأصلية في فرنسا عام 1939 مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتعرّضت وقتها لأضرار بالغة في حادث مروري أثناء خضوعها لاختبارات الطرق في فرنسا في أغسطس 1939، وكانت في حاجة إلى الصيانة، فأُعيد هيكل السيارة إلى مصنع Bentley في ديربي، ولكنه دُمِّر في وقت لاحق إثر غارة جوية استهدفت ديبي عام 1939، ولم يراها أحد بعد ذلك مرة أخرى حتى هذه اللحظة.

وبدأ المشروع قبل عدة سنوات من خلال متطوعين تابعين لمؤسسة WO Bentley Memorial Foundation، ومؤسسة Sir Henry Royce Memorial Foundation، ولكنه انتقل إلى حيز التنفيذ بالشركة في فبراير 2018، تحت إشراف مباشر من أدريان هولمارك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والذي طالب بالانتهاء من المشروع عام 2019، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس Bentley.

وتعليقًا على المشروع، قال هولمارك: "كان لسيارة Corniche طراز 1939 تأثيراً واضحاً على اللغة التصميمة لدى Bentley، ويتجلّى ذلك في الطرازات التي تمّ إطلاقها فيما بعد مثل سيارة R Type Continental الأسطورية بطرازيها القديم والجديد، إنها بالفعل من أهم السيارات في تاريخ Bentley، وقد أثبتت أن العلامة الإنجليزية العظيمة دائمًا ما كانت تتصدر المشهد، حتى في ذلك الوقت، فيما يتعلق بابتكار أجمل التصميمات واعتماد أحدث التقنيات".

وأضاف هولمارك: "تلك الخطوة التي أخذها قسم Mulliner ونجح بها في إعادة تصميم سيارة Corniche تدل على براعتنا في استعادة فخامة التصميمات العريقة مع إضافة لمسات جمالية خاصة لإنتاج سيارات Bentley جديدة كليًا وفريدة من نوعها".

وبالطبع أُسنِد هذا المشروع إلى قسم Mulliner، حيث تُصنَّع طرازات السيارات الفريدة منذ سبعينات القرن الماضي من أجل هواة جمع السيارات وأفراد العائلة المالكة، وكانت من ضمنها سيارتا State Limousine، وقد تم تصنيعهما عام 2002، أما اليوم يتم هناك تعديل بعض الطرازات المصنّعة بالفعل وإعادة تصميم بعضها الآخر لتناسب المواصفات الدقيقة التي يطلبها العملاء، وقد أظهرت سيارة Corniche، تماماً مثل نموذجها الأول، براعة Mulliner في تصنيع هياكل السيارات وخبرته في إعادة تصميم وإنتاج الطرازات القديمة.

عمل الخبراء في Mulliner، القسم الخاص بتصنيع هياكل السيارات وتنفيذ طلبات العلماء الخاصة بشركة Bentley، على إعادة تصنيع سيارة Corniche مستعينين بالرسوم التقنية الأصلية والمكونات الميكانيكية الأصلية أيضًا الخاصة بسيارتيّ Corniche وMkV، ونجحوا في إعادة بناء هيكل جديد كليًا مطابق للهيكل الأصلي في كل تفاصيله.

وقال ستيفان سيلاف، مدير التصميم في Bentley ومدير قسم Mulliner: "لقد كان مجهودًا جماعيًا رائعًا حقًا، لدينا في قسم Mulliner ومختلف أقسام Bentley Motors حِرَفيون يملكون مهارات مميزة للغاية، وهم جميعاً فخورون بما حقّقوه خلال رحلة تصنيع هذه السيارة".

وسيُكشف الستار عن سيارة Corniche في أول ظهور علني لها في صالون بريفيه "Salon Privé" بقصر بلينهايم في سبتمبر القادم، حيث ستكون هناك ضمن أسطول سيارات Bentley Heritage التاريخية، والذي يشمل طرازات مثل سيارة 8 Litre الخاصة بمؤسس العلامة العريقة "والتر أوين بنتلي"، وسيارة Blower الخاصة بفريق بيركن Birkin Team، وسيتم عرضها في عدّة معارض ومناسبات في جميع أنحاء العالم.

وكان يُحتَفظ بالكثير من الأجزاء التي أنتجتها الشركة حتى أوائل السبعينات، وذلك بهدف تصنيع المزيد من سيارات Corniche، ولكنها أصبحت تُباع بعد ذلك للمتخصصين ومحبي هذه الطرازات، وفي عام 2001، قرّر مؤرخ السيارات والمدير السابق لشركة Bentley كين ليا، محاولة استخدام قطع الغيار الأصلية كأساس لإعادة تصنيع طراز Corniche.

وكان مقر المشروع في ديربي، حيث يوجد متطوّعون يجمعون المعلومات والأجزاء اللازمة لتصنيع هيكل السيارة، وفي عام 2008 تعرض المشروع لأزمة مالية، فعملت Bentley على توفير التمويل لتبدأ مرحلة بناء الهياكل الخشبية للسيارة، ثم الهياكل المصنوعة من الألومنيوم، وذلك بالتعاون مع مُصنِّعي هياكل السيارات Ashley & James في بلدة ليمينغتون بمقاطعة هامبشاير، وقد صُنع هذا الهيكل بالاستعانة بالرسوم التفصيلية التي منحتها عائلة المصمم الأصلي للسيارة، جورج بولين، للمشروع.

استمر المشروع في إحراز تقدّم بطيء حتى انتقل إلى قسم Mulliner بشركة Bentley Motors، بناءً على طلب من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الجديد، أدريان هولمارك.

وقد أشرف على مشروع إعادة تصنيع سيارة Corniche فريق مكوّن من أربعة أشخاص: كين ليا؛ وروبن بيل، رئيس قسم الطرازات التاريخية؛ وإيان برومهول، مدير العمليات بقسم Mulliner، وجلين ديفيز، مدير المشاريع الخاصة في Mulliner.

تفرَّغ الكثير من أعضاء الفريق سواءً داخل Mulliner أو من Bentley Motors للعمل في مشروع Corniche، كما انضم إليهم العديد من موظفي الأقسام الأخرى.

وساعد الفريق المصمّم لسيارة Mulsanne، حيث لا تزال الألواح تُصنَّع يدوياً، في إضفاء اللمسات الأخيرة على الألواح، في حين أمضى معمل الألوان ساعات طويلة لإنتاج عيّنات ألوان السيارة والاختيار بين Imperial Maroon وHeather Grey من ضمن المجموعة المتاحة لتنفيذ مواصفات محددة، ومن ناحية أخرى، عكف دارين داي، رئيس قسم التصميم الداخلي، مع فريقه على عمل تصميمات للمقاعد وحواف الأبواب مستوحاة من أبحاث تاريخية مفصّلة باستخدام برامج التصميم بالكمبيوتر، أما فريق Mulliner فقد استعان بالتصميمات لبناء المقصورة الداخلية بطريقة تتماشى مع العصر التي صُنعت فيه، وبصورة مطابقة لطراز Vanvooren، وذلك عن طريق استخدام طريقة التلوين الصحيحة للجلد، وانتقاء قماش مميز مصنوع في غرب إنجلترا، وقطع من فرش الأرضية الذي وُجد في المخازن هناك.