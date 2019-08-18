أصيب 8 أشخاص خلال مظاهرة في عاصمة الشطر الهندي من كشمير، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات في أجزاء من الإقليم المضطرب، على ما أفاد مسؤولون.

ولا يزال التوتر قائما في الإقليم المتنازع عليه في منطقة الهيمالايا، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالشطر الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير في 5 اغسطس الجاري. وشارك آلاف المتظاهرين في احتجاجات ومسيرات في سريناجار، خلال الأيام القليلة الماضية.

وبسبب خشية الحكومة المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، تخضع كشمير التي باتت تابعة للإدارة الهندية المركزية لإجراءات مشددة منذ الرابع من أغسطس، أي قبل يوم من حرمان نيودلهي المنطقة من الحكم الذاتي، وكانت السلطات بصدد تخفيف تدريجيّ لهذا الإغلاق الكبير على الحركة والاتصالات.

لكنّ اندلاع اشتباكات في عشرات الاماكن في "سريناجار"، أمس، أعاد فرض القيود مجدّدا في بعض المناطق، على ما ذكرت وكالة "برس تراست او انديا" نقلا عن مسؤولين لم تسمهم.