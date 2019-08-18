قال الدكتور معوض بدوي مدير مكتب التكنولوجيا والمعلومات والمشرف العام على معامل الحاسب الآلي بجامعة عين شمس، إن معامل التنسيق شهدت إقبالاً كثيفاً من قِبل طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي والأدبي لتقليل الاغتراب، إلى جانب تنسيق طلاب الدبلومات الفنية.

وأوضح "معوض"، لـ"الوطن"، أن هناك ثقة كبيرة من قبل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية في مكاتب تنسيق الجامعات الحكومية لحرصها على خدمة الطلاب وإرشادهم في أعمال التنسيق.

مشرف معمل الحاسب الآلي بجامعة عين شمس: التنسيق الإلكتروني ميزته خبرة مشرفيه وعدم وجود أعطال

وأضاف "معوض" أنه يوجد مميزات للتسجيل الإلكتروني بمعامل الكلية وهي أن مشرفي التنسيق لديهم خبرة واسعة في مجال التنسيق الإلكتروني من وقت ظهوره من عام 2007 - 2008، لكونهم يقدمون المساعدة للطلاب من حيث الإجابة على استفسارتهم وكيفية تسجيل الرغبات حسب مجموع الطالب وحسب الكلية المتاحة له وكيفية مراعاه البعد الجغرافي، إلى جانب أن موقع تنسيق الكليات تطور بشكل ملحوظ ولا يحدث أي عطل خلال التسجيل عكس السنوات السابقة.

وأكد مشرف معمل الحاسب الآلي بجامعة عين شمس، أنه لم يتم رصد أي مشكلة في تسجيل الطلاب رغباتهم في التحويل، مبينا أن معظم طلبات التحويل يجرى الموافقة عليها، لافتا إلى أن النتائج ستظهر خلال بضعة أيام.