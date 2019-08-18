تناولت المباحثات الكويتية الإيرانية مقترح إيران بإجراء حوار إقليمي بين دول المنطقة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أثناء لقائه مع ولي عهد الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ضرورة تعاون دول الخليج فيما بينها، مشددا على أن الغرباء سيرحلون عن المنطقة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، صباح اليوم.

وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيرانى علي رضا تنكسيري، أكد صباح اليوم أن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يهدد أمنها، حسبما أفادت قناة "العربية".