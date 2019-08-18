أدى 38 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، بمحافظة الفيوم، امتحان الدور الثاني للصف الثالث الثانوي، في مادة اللغة الأجنبية الثانية، من بين 44 طالبا وطالبة، بعد غياب 6 طلاب عن دخول الامتحان، وفقا لبيان، مساء اليوم.

وتفقد محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة الربية والتعليم بالمحافظة، غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، للإطمئنان على سير العملية الامتحانية باللجان على مستوى المحافظة.

كما أدى 5 من الطلاب، امتحان الدور الثاني في مادة التربية الوطنية، من بين 7 طلاب، بعد تغيب اثنين عن حضور الامتحان، في الفترة الثانية من الامتحانات.