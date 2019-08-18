رئيس جامعة حلوان عن كلمة السيسي بعيد العلم: رسالة دعم للبحث العلمي

قال الدكتورماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال الاحتفال بعيد العلم، تعتبر رسالة دعم من القيادة السياسية والدولة للبحث العلمي.

وأوضح "نجم"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن نسبة البحث العلمي في الجامعات المصرية والمراكز البحثية خلال الأربع سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة، ما انعكس على تصنيف الجامعات سواء جامعة القاهرة أو باقي الجامعات المصرية.

وأكد حدوث طفرة في تصنيف الجامعة على مستوي العالم، خاصة بعد وضع آليات للبحث العلمي وتخصيص نسبة من موازنة الدولة في الإنفاق عليه.

وأضاف أن مصر غنية بعلمائها في شتى التخصصات من الطب والزراعة والهندسة، ما يدل على أن مصر لا تخلو أبدا من العلم والعلماء.