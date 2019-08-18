رفضت منظمة "برو آكتيفا أوبن آرمز" غير الحكومية، اليوم، عرض إسبانيا استقبال سفينتها الإنسانية التي تنقل نحو 100 مهاجر في البحر المتوسط، معتبرة أن الوصول للمرفأ الذي اقترحته إسبانيا "غير قابل للتحقيق على الإطلاق".

وقالت المتحدثة باسم المنظمة لورا لانوزا، لإذاعة "كوبي" الإسبانية، إن وصول السفينة، المتواجدة حاليا قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، إلى ميناء ألخثيراس جنوب إسبانيا غير قابل للتحقيق على الإطلاق، وذلك بسبب "حالة الطوارئ الإنسانية" على متنها بعد 17 يوما في البحر.

من جهته، أكد مؤسس المنظمة أوسكار كامبس، أنه يلزم السفينة خمسة أيام لعبور ألف ميل بحري والوصول إلى ألخثيرالس، وأكدت "أوبن آرمز" في وقت سابق أن مدريد اتخذت هذا القرار "بسبب الوضع الطارئ على متن السفينة، بعد أسبوعين من الإبحار"، مشيرة إلى أن السفينة تنقل 105 راشدين وطفلين بظروف لا يمكن تحملها، مضيفة أن الموانئ الإسبانية ليست الأقرب ولا الأكثر أمانا بالنسبة لأوبن آرمز، لكن في الوقت الحالي، إسبانيا هي البلد الوحيد المستعد لاستقبالها في إطار تسوية أوروبية.

وكانت الحكومة الإسبانية اقترحت استقبال السفينة التي تنقل مئات المهاجرين في ألخثيراس بعد رفض إيطاليا فتح موانئها لها، قائلة في بيان في وقت سابق، اليوم، إن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمر بتجهيز ميناء ألخثيراس لاستقبال سفينة أوبن آرمز، بسبب الوضع الطارئ على متنها، وبمواجهة قرار السلطات الايطالية غير المقبول إغلاق موانئها.

وأطلقت الخارجية الإسبانية، النداء الأخير للسلطات الإيطالية لكي تسمح بإنزال المهاجرين، مع ضمان أن يجري توزيعهم بين الدول الأوروبية كما اتفق مسبقا.

بدورها، أعربت فرنسا، عن استعدادها استقبال 40 شخصا من الموجودين على متن "أوبن آرمز"، وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن "تنسيق التضامن" قائم بين الدول الأوروبية الملتزمة استقبال المهاجرين، وفرنسا مستعدة لتنفيذ التزامها استقبال 40 مهاجرا.

وكان وزير الداخلية الإيطالي وزعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني، سمح أمس السبت، على "مضض" بإنزال 27 مهاجرا قاصرا لكنه ظل على رفضه إنزال بقية المهاجرين.