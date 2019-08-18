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أسامة نبيه: تدريبي للأهلي من المستحيلات

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إحالة 30 عاملا وإداريا بـ"محلة زياد" للتحقيق بعد تزويغهم عن العمل

إحالة 30 عاملا وإداريا بـ"محلة زياد" للتحقيق بعد تزويغهم عن العمل

تجديد 12 مدرسة بجنوب سيناء استعدادا للعام الدراسي الجديد

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ورش للفنون التشكيلية ضمن برنامج "صيف بلدنا "في جنوب سيناء

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الفيوم تحصد المركز الثاني في مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفني

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