وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، بضرورة الوقوف ميدانيا علي احتياجات المدارس واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق، قال محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، إنه تم تشكيل لجنة مكونة من عوض الشهاوي نائب رئيس المدينة، ورفيق مقلد مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، بالتنسيق مع إدارة إيتاي البارود التعليمية، للمرور علي المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

و أشار إلى أن اللجنة، تفقدت مدرسة إيتاى البارود الابتدائية الجديدة ومدرسة عبدالهادي السقا الإعدادية والمدرسة الفكرية ومدرسة الأمل للصم والبكم ومدرسة محمود قطب الثانوبة بنات بإيتاي البارود، للوقوف علي جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال متابعة نظافة دورات المياه والفصول وتوافر الأثاث والمقاعد للطلاب.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أن رؤساء القرى، أجروا جولات للمرور علي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بنطاق القرى التابعة لهم، للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

ومن جانبه، أكد حبشي أبوخزيمة مدير مدرسة إيتاى البارود الابتدائية الجديدة، أن المدرسة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال نظافة الفصول ودورات المياه وتوافر المقاعد اللازمة للطلاب، كما انتهت المدرسة بالتنسيق مع الإدارة، من تنسيق تلاميذ الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.