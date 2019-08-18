يلتزم الكاتب الأمريكي "جورج.أر.أر. مارتن" بخطته الأصلية فيما يتعلق بـ "Game of Thrones"، حيث كشف في مقابلة أجراها مع صحيفة "ذا أوبزرفر" أن نهاية المسلسل المثيرة للجدل الذي أنتجته شبكة "HBO" لن يكون لها تأثير على نهاية الروايتين الأخيرتين.

وأضاف مارتن، في حواره، "نهاية المسلسل لن تغير أي شيء على الإطلاق فيما أقوم بكتابته، لن تستطيع إرضاء الجميع، لذا عليك إرضاء نفسك"، وعن توقعات المشاهدين لأحداث الروايات المتبقية، أوضح، "بعض النظريات صحيحة وبعضها غير صحيح، سوف يكتشفون ذلك عندما انتهى".

وقال مؤلف "Game of Thrones" إنه شعر بالارتياح عقب نهاية عرض الجزء الأخير، مضيفا، "لا أعتقد أن المسلسل كان جيدا بالنسبة لي. الشيء نفسه دفعني لأن أبطئ قليلاً في الكتابة، كل يوم جلستُ لأكتب وكان يلازمني الشعور بالفزع، كنت أفكر أنه علي أن أنتهي من 40 صفحة عندما كنت أكتب فقط 4 صفحات".