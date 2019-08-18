كثف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط جولاته على المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بها، حيث تفقد مستشفيات الزرقا والسرو وفارسكور.

ووجه عبدالغني بسرعة صيانة قسم الاستقبال بالمستشفى بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق، كما وجه بضرورة تخصيص مخزن فرعي للأدوية لإمداد مستشفيات الزرقا المركزي والسرو المركزي ووحدات الإدارة الصحية.

وأحال عبدالغني خلال جولته 16 طبيبا منهم 4 بالزرقا و5 بالسرو و7 بفارسكور لغيابهم وترك بعض الأطباء العمل بعد الإمضاء في الدفاتر، كما أحال بعض المخالفات للتحقيق العاجل بالشئون القانونية.