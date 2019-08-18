كشف رد الحكومة القطرية على إضراب عمال الإنشاءات في منشآت كأس العالم 2022 بقطر، عمق الأزمة المالية التي تعاني منها الدوحة في الوقت الحالي.

وحظى إضراب عمال الإنشاءات باهتمام كبير عربيا ودوليا، خاصة أنه جاء بعد سنوات من المطالبات بتحسين أوضاع العمالة التي يسخرها تنظيم الحمدين في قطر لتشييد ملاعب ومنشآت كأس العالم 2022.

وأكدت الدولة القطرية أن سبب الإضراب يّرجع إلى تأخر دفع أجور العمال بسبب مشكلة في السيولة النقدية، رغم أن الشركات التي تقوم على هذه الإنشاءات شركات حكومية مدعومة بشكل مباشر من النظام القطري الذي يعاني من عجز مالي حاد فشل في التغلب عليه، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأثرت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرباعي العربي ضد قطر بسبب دعم الدوحة للميليشيات الإرهابية واحتضانها للإرهابيين المطلوب تسليمهم بسبب جرائم عنف، على قطر بشكل كبير، وأدت لخسائر كبيرة منها معاناة النظام المصرفي من نقص حاد في السيولة نتيجة سحب الودائع والأصول النقدية من قبل عدد كبير من المؤسسات والأفراد بمجلس التعاون الخليجي وخاصة الإمارات و السعودية.

وأوضح التقرير، أن الأزمة المالية في قطر تضاعفت بسبب إنفاق الدوحة على مدار السنوات الماضية أموالا طائلة لتحسين صورتها وتقوية نفوذها الخارجي من خلال شراء البنوك في جميع أنحاء العالم وبعض الأندية في أوروبا وعقارات في لندن بأسعار خيالية.