قدم الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واجب العزاء في رجل الأعمال الراحل حسين سالم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

كما أدى واجب العزاء جمال مبارك، والذي حضر منفردا، وأعقبه بعد دقائق شقيقه علاء.

ويُقام عزاء رجل الأعمال الراحل حسين سالم، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مساء اليوم الأحد.

وكانت ماجدة حسين سالم، ابنة رجل الأعمال الراحل، أعلنت وفاة والدها في إسبانيا، الثلاثاء الماضي.

وقال خالد حسين سالم، ابن رجل الأعمال المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن والده سيُدفن في إسبانيا التي قضى فيها الساعات الأخيرة من حياته قبل وفاته.