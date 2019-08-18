6 قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا في الدقهلية سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن استمرار تنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية بعدد من قرى ومراكز المحافظة سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

وقال "شاروبيم" إن الخطة تشمل تنفيذ القوافل بقرية" الدفاتوة" بمركز المنزلة أيام 2 و3 سبتمبر، وقرية "31 بصار" بمركز بلقاس يومي 9 و10، وقرية "كفر يوسف" بمركز شربين يومي 13 و14، وقرية "الربيعة" بمركز دكرنس يومي 16 و17، وقرية "الصلاحات" بمركز بني عبيد يومي 23 و24، وقرية "صهرجت الصغرى" بمركز أجا يومي 30 سبتمبر والأول من أكتوبر.

وأكد المحافظ على أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية، وتوسيع قاعدة انتشارها، لتشمل نطاق المحافظة، بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع القرى.

من جانبه أوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن القوافل العلاجية المجانية تعمل شهريا لخدمة المواطنين في مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى.