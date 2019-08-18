لقي نجار مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف بالخانكة، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "سامح. س. س"، 30 عاما نجار مسلح، مقيم بعزبة سرسق بدائرة المركز، مصاب بطلق ناري، وتوفي في الحالز

وبالفحص تبين للواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية أنه أثناء حضور المجني عليه حفل زفاف بقرية سندوة أطلق "محمد. ج"، منجد، بإطلاق الأعيرة النارية على صديقه بدون قصد ما أسفر عن وفاة المجني عليه.