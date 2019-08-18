شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي مدير عام إدارة الصيدلة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مشتركة للتفتيش على عدد من محلات بيع المستلزمات الطبية بمركز ديرب نجم، وللوقوف على مدى إلتزامها بالقوانين المنظمة لعملها.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز 538 أدوية ومستلزمات متنوعة في أماكن غير مرخص لها تداولها، وجزء منها غير مسجل بوزارة الصحة.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، كما جرى عمل محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة 79 من قانون الصيدلة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة الوزارة لضبط سوق الدواء، وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون ما يعرض صحة المواطنين للخطر.