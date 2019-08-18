نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح، اليوم، قافلة طبية بيطرية بالمجان لمدينة سيدي براني، تضم 35 طالبا من الفرقة الرابعة، تحت رعاية الدكتور صلاح عسران، رئيس الجامعة، والدكتورة إيمان خليفة، القائم بأعمال عميدة الكلية.

وقالت "خليفة"، إن القافلة شملت الكشف على العديد من الحالات البيطرية مثل التهاب المفاصل والالتهاب الرئوي والديدان الكبدية، كما جرى تجريع الماشية مقويات، وكذلك الكشف على حالة اختلال في نعاج حديثة الولادة، وتجريع 50 نعجة ضد الديدان الكبدية والمعوية.

وأضافت أن القافلة تضمنت علاج 12 نعجة مصابة بالتهاب رئوي، وعلاج خراف تعاني من هزال وضعف عام، وعلاج جُدري الحمام، وعلاج 5 عجول تعاني من هزال وضعف عام، وكذلك علاج حشرات خارجية ودواجن بالأملاح المعدنية والفيتامينات.

وضمت القافلة مجموعة من أساتذة كلية الطب البيطري تحت إشراف الدكتورة صابرين عزت القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمد المصري مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، والدكتور سمير نوح أستاذ الجراحة بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد الدكروري القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رزق سعيد مدرس الولادة.