كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، على كافة أنحاء الجمهورية.

وذكرت "الهيئة"، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد.

وأوضحت "الأرصاد"، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد، وكذا متوسط الرطوبة.

طقس الاثنين 19 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25، متوسط الرطوبة العظمى 80% والصغرى 50%.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23، متوسط الرطوبة العظمى 80% والصغرى 45%.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24،

متوسط الرطوبة العظمى 70% والصغرى 25%.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، متوسط الرطوبة العظمى 60% والصغرى 35%.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، متوسط الرطوبة العظمى 50% والصغرى 20%.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29، متوسط الرطوبة العظمى 20% والصغرى 20%.

طقس الثلاثاء 20 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25، متوسط الرطوبة العظمى 75% والصغرى 25%.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23، متوسط الرطوبة العظمى 85% والصغرى 50%.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24،

متوسط الرطوبة العظمى 85% والصغرى 45%.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، متوسط الرطوبة العظمى 60% والصغرى 35%.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، متوسط الرطوبة العظمى 50% والصغرى 20%.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29، متوسط الرطوبة العظمى 20% والصغرى 20%.

طقس الأربعاء 21 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25، متوسط الرطوبة العظمى 75% والصغرى 25%.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23، متوسط الرطوبة العظمى 90% والصغرى 50%.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24،

متوسط الرطوبة العظمى 90% والصغرى 45%.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، متوسط الرطوبة العظمى 60% والصغرى 35%.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26، متوسط الرطوبة العظمى 50% والصغرى 20%.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29، متوسط الرطوبة العظمى 20% والصغرى 20%.