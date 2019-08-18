تابع المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وقيادات المديرية، أعمال تطهير مصرف المشروع بكفرالبطيخ، والذي يخدم الزمام الزراعي بالسنانية وكفرالبطيخ.

وأكد "عبد السميع" أن الحملة تجرى بالتنسيق المشترك بين مديرية الزراعة بدمياط، بقيادة المهندس مدحت حنا، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بدمياط وبورسعيد .

من ناحية أخرى، نظمت مديرية الزراعة البرنامج التدريبي لطلاب كلية الزراعة المقرر، حيث جرى تدريبهم اليوم على تربية نحل العسل بداية من التعريف النظري لطائفة النحل، ومكونات المنحل والخلية، تلى ذلك التدريب العملي في منحل الإرشاد الزراعي بدمياط على فحص الخلايا، والتعرف على الخلية وطريقة الفحص.