قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن محافظات الصعيد دائما ما كانت الأكثر حظا في نصيب المشروعات التنموية، والتي كانت القاهرة ومحافظات الوجه البحري تحظى بالنصيب الأكبر منها.

وأضاف "عشماوي" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك أكثر من منطقة لوجستية خاصة بمساحات مختلفة في الفيوم والأقصر وقنا جرى ترسيتهم، موضحا أنه سيوضع حجر الأساس لأول منطقة لوجيستية في الصعيد غدا، كما سيجرى الإعلان عن ضم 3 محافظات جديدة في الصعيد بجانب المناطق الموجود في الطور بسيناء والبحيرة والغربية والشرقية.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المنطقة اللوجيستية تتخصص في كونها حلقة الربط ما بين المنتج أو المزارع والمستهلك: "المنطقة دي بيجرى فيها مجموعة من الأنشطة والعمليات مثل الفرز والتعبئة والتغليف والتبريد والتصنيع والتسعير والتحويل"، مشيرا إلى أن الدولة تطرح قطعة أرض بنظام حق الانتفاع على مستثمر، ويجرى إرفاقها بالمرافق، مقابل حصول الدولة على التنمية، وما يجرى دفعه شهريا من قبل القطاع الخاص: "بدل ما يستنزف فلوسه في شراء الأرض أنا بديله الأرض كدولة وأرفقهاله وأدخل معاه كشريك وبكده الأطراف كلها استفادت".