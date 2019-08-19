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أسامة نبيه: تدريبي للأهلي من المستحيلات

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حظك اليوم الإثنين 19-8-2019 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 19-8-2019 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 19-8-2019 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 19-8-2019 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 19-8-2019 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 19-8-2019 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 19-8-2019 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 19-8-2019 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 19-8-2019 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الإثنين 19-8-2019 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

والدة حارس ناشئي اليد تروي كواليس مكالمة الفوز: "إحنا أبطال العالم"

والدة حارس ناشئي اليد تروي كواليس مكالمة الفوز: "إحنا أبطال العالم"

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لوحة الشرف.. لاعبو منتخب مصر الفائزون بمونديال اليد للناشئين 2019

لوحة الشرف.. لاعبو منتخب مصر الفائزون بمونديال اليد للناشئين 2019

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

بعد إشارة السيسي له.. إنجازات ومشروعات قدمتها الدولة في عام التعليم

بعد إشارة السيسي له.. إنجازات ومشروعات قدمتها الدولة في عام التعليم

من منصة تكريم العلماء إلى الواقع.. جهود رئاسية مستمرة في طريق العلم

من منصة تكريم العلماء إلى الواقع.. جهود رئاسية مستمرة في طريق العلم

بالأسماء.. المكرمون في احتفالية عيد العلم

بالأسماء.. المكرمون في احتفالية عيد العلم

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