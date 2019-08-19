قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المناطق اللوجيستية سيستفيد منها المواطنون بشكل كبير، وذلك لتوفيرها فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنسبة 33% من سوق العمل من أصل 850 ألف فرصة عمل يجب على الدولة توفيرها سنويا.

وأضاف "عشماوي" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن قطاع التجارة هو قطاع كثيف العمالة، ولذا تسعى الدولة في إنجاز تلك المناطق اللوجيستية، موضحا أن تلك المناطق من شأنها الارتقاء بذوق المواطن في التبضع والاستهلاك.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الأسعار في المناطق اللوجيستية تكون أقل سعرا مما يتم طرحه في المحال، مشيرا إلى أن زيادة حجم المعروض من المنتجات يجبر التجار على عدم رفع الأسعار، كل بحسب رؤيته.